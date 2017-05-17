Совбез ООН не определился с санкциями в отношении КНДР

В ООН не исключают, что пойдут по дипломатическому пути урегулирования северокорейской проблемы.
"Члены Совета обсуждают различные подходы в этой ситуации. Ясно, что можно пойти дорогой санкций, Совет к этому уже прибегал. Также есть много возможностей двигаться не исключая других вариантов. Например, через соглашения, дипломатию", — заявил постпред Уругвая, председатель Совета безопасности ООН (в мае) Эльбио Росселли.
О необходимости ужесточения санкций в отношении КНДР накануне заседания в Совбезе говорили представители США и Великобритании.
Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.
16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.РИА Новости