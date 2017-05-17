Совбез ООН не определился с санкциями в отношении КНДР

В ООН не исключают, что пойдут по дипломатическому пути урегулирования северокорейской проблемы.

Совбез ООН еще не решил, что делать с КНДР BBC Україна

Совет безопасности ООН на закрытом заседании во вторник, 16 мая, не определился с мерами воздействия в ответ на ракетные испытания КНДР и продолжит работу над поиском подхода к урегулированию северокорейской проблематики.

"Члены Совета обсуждают различные подходы в этой ситуации. Ясно, что можно пойти дорогой санкций, Совет к этому уже прибегал. Также есть много возможностей двигаться не исключая других вариантов. Например, через соглашения, дипломатию", — заявил постпред Уругвая, председатель Совета безопасности ООН (в мае) Эльбио Росселли.

О необходимости ужесточения санкций в отношении КНДР накануне заседания в Совбезе говорили представители США и Великобритании.

Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.

16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.