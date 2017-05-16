Совбез ООН резко осудил ракетные испытания в Северной Корее

Уже сегодня Совет безопасности может рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Совбез КНДР предостерег КНДР от дальнейших ракетных экспериментов ЦТАК

Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире. Также Совбез резко осудил недавние ракетные испытания в КНДР , сказано в заявлении Совета безопасности ООН от 15 мая, пишет DW.

В связи с этим постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Совбез ООН будет вынужден продемонстрировать "сильную, быструю и решительную" реакцию.

В заявлении Совбеза, единогласно принятом по инициативе Китая, подчеркивается, что КНДР должна "отказаться от дальнейших ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет", как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН, а также прекратить демонстрировать "в высшей степени дестабилизирующее поведение".

Ожидается, что сегодня, 16 мая, Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание, созванное по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Оно пройдет в закрытом режиме. Не исключено, что на заседании рассмотрят вопрос об ужесточении международных санкций в отношении КНДР.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.