Топ Новости
<
>

Совбез ООН резко осудил ракетные испытания в Северной Корее

16 мая в 05:13

Уже сегодня Совет безопасности может рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Баллистическая ракета КНДР
Совбез КНДР предостерег КНДР от дальнейших ракетных экспериментов
ЦТАК
Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире. Также Совбез резко осудил недавние ракетные испытания в КНДР, сказано в заявлении Совета безопасности ООН от 15 мая, пишет DW.

В связи с этим постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Совбез ООН будет вынужден продемонстрировать "сильную, быструю и решительную" реакцию. 

В заявлении Совбеза, единогласно принятом по инициативе Китая, подчеркивается, что КНДР должна "отказаться от дальнейших ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет", как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН, а также прекратить демонстрировать "в высшей степени дестабилизирующее поведение".

Ожидается, что сегодня, 16 мая, Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание, созванное по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Оно пройдет в закрытом режиме. Не исключено, что на заседании рассмотрят вопрос об ужесточении международных санкций в отношении КНДР. 

Читайте также: КНДР существенно продвинулась в разработке межконтинентальной ракеты – Reuters

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили ЕвросоюзНАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По материалам: Интерфакс , Deutsche Welle (Русская редакция) ,
Читайте также
Тэги ракета КНДР ООН безопасность ядерный
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ