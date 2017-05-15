Ким Чен Ын приказал готовиться к новым ракетным испытаниям

Глава КНДР назвал свою страну "ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания".

КНДР запустит новые ракеты Скриншот из YouTube

Глава КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и инженерам, задействованным в ракетной отрасли "готовиться к новым испытаниям".

Лидер Северной Кореи после запуска ракеты 14 мая заявил, что необходимо "создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор", пишет "ТАСС" со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

Глава КНДР назвал свою страну "ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания" и заявил, что "готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики".

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.