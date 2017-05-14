Из-за ракетных испытаний КНДР экстренно соберется Совет Безопасности ООН

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Заседание назначено на 16 мая.

Пхеньян традиционно игнорирует резолюции ООН exposingbabylon.com

Во вторник, 16 мая, состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с очередными, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Пхеньян традиционно игнорирует заявления и резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие и запрещающие КНДР испытания ядерного оружия и средств его доставки.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.