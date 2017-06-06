Саудовская Аравия отменила действие лицензии авиакомпании Qatar Airways

Все офисы авиаперевозчика в стране будут закрыты.

Национальный авиаперевозчик Катара больше не сможет летать в Саудовскую Аравию Alriyadh Newspaper

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило действие лицензии катарской авиакомпании Qatar Airways, сообщает телеканал Al Arabia

В стране также будут закрыты все офисы национального авиаперевозчика Катара.

Таким образом Саудовская Аравия присоединилась к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам, которые ранее закрыли свое воздушное пространство для воздушных суден из Катара и отменили полеты собственных авиаперевозчиков в Доху.

Во вторник, 6 июня, Саудовская Аравия закрыла местное отделение новостного канала Катара "Аль-Джазира", и отобрала лицензию на вещание на территории страны. Канал обвинили в поддержке и пропаганде терроризма, его офисы на территории Саудовской Аравии будут закрыты.

Ранее в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к разрыву дипломатических отношений с Катаром присоединились еще три страны, среди которых Ливия, Йемен и Мальдивские острова.