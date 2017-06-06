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В Катаре жители опустошают магазины, ожидая блокады от арабских стран

6 июня в 11:01

В соцсетях опубликованы фотографии ажиотажного спроса на продукты питания в Дохе.

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катар паника в магазинах_8 < >
Фото @alarabiya.net

В столице Катара Дохе отмечается ажиотажный спрос на продукты питания в связи с тем, что ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с эмиратом. CNN Money, ссылаясь на публикации в соцсетях, отмечает, что люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране. Ажиотаж начался на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют существенную часть продуктовых товаров. В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять продовольствие Катару.

 

 

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Причиной разрыва дипотношений с Катаром стал выкуп в 1 миллиард долларов террористам и Ирану – FT. Катарские власти выплатили выкуп террористической организации и Ирану, чтобы освободить заложников.

По материалам: nv.ua
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Тэги Катар продукты питание блокада продовольствие поставка Аравия граница Иран товар
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