В Катаре жители опустошают магазины, ожидая блокады от арабских стран

В столице Катара Дохе отмечается ажиотажный спрос на продукты питания в связи с тем, что ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с эмиратом. CNN Money, ссылаясь на публикации в соцсетях, отмечает, что люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране. Ажиотаж начался на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют существенную часть продуктовых товаров. В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять продовольствие Катару.

