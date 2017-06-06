Причиной разрыва дипотношений с Катаром стал выкуп в 1 миллиард долларов террористам и Ирану – FT

Катарские власти выплатили выкуп террористической организации и Ирану, чтобы освободить заложников.

Сделка Катара в 1 миллиард долларов с террористами стала одной из причин разрыва дипотношений old.f1news.ru

Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причинстран персидского залива с Катаром, сообщает Financial Times

Кроме того, около 50 катарских боевиков, которые воевали в Сирии, также были захвачены в плен. Таким образом, отмечает издание, Катар занялся выплатой двум наиболее часто критикуемым силам на Ближнем востоке.

Сделка, которая была заключена еще в апреле, привела к серьезному противостоянию в дипломатической сфере региона. Восемь государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвиняя его в спонсировании терроризма. Катар в свою очередь опровергает финансирование терроризма, однако пока отказывается комментировать инцидент с заложниками и выкупом.

Катар имеет историю сотрудничества с целым рядом сомнительных организаций, такие как повстанцы в Южном Судане, Талибан в Афганистане или же Хамас в Газе. Критики Катара, преимущественно Саудовская Аравия и ОАЭ, говорят про финансирование страной радикальных исламских группировок разных сторон и толков, приводя в пример последние конфликты в Сирии и Ливии.

Издание также отмечает, что одним из наиболее частых форматов поддержки Катаром разных группировок являются именно выплаты выкупа за заложников. При этом такие группировки могут быть и представителями радикальных шиитских организаций, которых спонсирует также Иран.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.