Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн обвинили Катар в поддержке терроризма.
Граждан Катара, которые находятся в этих странах, призвали покинуть страну в течении суток, а сотрудников дипломатических структур в течении двух суток. Все границы перекрыты, а дипломатические отношения полностью разорваны. Такой шаг страны обосновали сотрудничеством Катара с Ираном, которым они признают спонсором терроризма, в частности в Йемене. Такой разрыв дипломатических отношений между странами-членами Персидского залива является беспрецедентным для региона.
По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.
Подробнее о новой стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке читайте в статье Александра Хары "Дональд Трамп и новая "старая" стратегия на Ближнем Востоке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA