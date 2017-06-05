Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн обвинили Катар в поддержке терроризма.

Разрыв дипотношений с Катаром стал беспрецедентным шагом в странах совета Персидского залива old.f1news.ru

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили изкоалиции, которая ведет войну в Йемене, сообщает Reuters

Граждан Катара, которые находятся в этих странах, призвали покинуть страну в течении суток, а сотрудников дипломатических структур в течении двух суток. Все границы перекрыты, а дипломатические отношения полностью разорваны. Такой шаг страны обосновали сотрудничеством Катара с Ираном, которым они признают спонсором терроризма, в частности в Йемене. Такой разрыв дипломатических отношений между странами-членами Персидского залива является беспрецедентным для региона.

Напомним, во время выступления в Эр-Рияде 21 мая, американский президентв поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".

По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.

Подробнее о новой стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке читайте в статье Александра Хары "Дональд Трамп и новая "старая" стратегия на Ближнем Востоке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".