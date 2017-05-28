Перевооружение Саудовской Аравии может увеличить вероятность ее конфликта с Ираном – эксперт

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Еще одной опасностью вооружения Эр-Рияда может стать дальнейшая эскалация в Йемене.

Перевооружение ВС Саудовской Аравии может спровоцировать рост напряжения на Ближнем Востоке alternate-politics.info

Масштабная закупка Саудовской Аравией современных американских вооружений потенциально может увеличить вероятность ее конфликта с Тегераном, пишет в своей статье дляэксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Автор отмечает, что визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию был чрезвычайно удачным для американского ВПК: американские корпорации заключили соглашения о продаже оружия на сумму 110 млрд долл. и достигли договоренностей о поставках оружия и оборудования в течение следующего десятилетия на сумму 350 млрд долл.

"Спектр смертоносного железа варьируется от компьютерного и коммуникационного оборудования до танков, пушек, вертолетов, военных кораблей и ракет. Хотя номенклатуру поставок начали отрабатывать еще при предыдущей администрации, выяснилась любопытная роль советника президента и одновременно его зятя Джареда Кушнера, который обратился к руководителю корпорации Lockheed Martin с просьбой несколько снизить цену на систему противоракетной обороны (для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности) и таким образом сделать возможным заключение контракта на ее поставки в большом пакете", – говорится в статье.

Эксперт указывает, что Э-Рияд получит от США практически все, чего хотел (кроме разве что самых современных самолетов F-35, что могло бы вызвать нервную реакцию в Тель-Авиве). Рост военного потенциала Саудовской Аравии, однако, может привести к обострению ситуации в регионе.

"Получив больше средств и пространства для маневра, Саудовская Аравия потенциально может увеличить вероятность конфликта с Ираном. Получив защиту от баллистических ракет и многофункциональные боевые корабли, Эр-Риад будет агрессивнее в защите прибрежных зон, а главное — стратегически важного Ормузского пролива, узкого прохода к Персидскому заливу, через который транспортируется треть мирового объема нефти. Тегеран неоднократно грозил перекрыть пролив и прибегал к провокационным действиям. Очевидно, что в случае серьезной эскалации ситуации едва ли обойдется без привлечения 5-го флота Соединенных Штатов, что будет означать серьезный конфликт с непредвиденными последствиями не только для региона", – указывает Хара.

Еще одной опасностью вооружения Саудовской Аравии аналитик называет дальнейшую эскалацию в Йемене.

"Эр-Риад возглавляет поддерживаемую США и другими странами Запада коалицию из девяти стран региона. Впрочем, перспективы прекращения гражданского конфликта, который приобрел характер прокси-войны с десятью тысячами жертв, пока не просматриваются, а это означает не только продолжение агонии, но и сохранение благоприятных условий для дальнейшего распространения экстремистских взглядов в регионе и мире", – заключает Хара.

Напомним, во время выступления в Эр-Рияде 21 мая, американский президент обвинил Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".

По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.

Подробнее о новой стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке читайте в статье Александра Хары "Дональд Трамп и новая "старая" стратегия на Ближнем Востоке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".