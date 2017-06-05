Еще три страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

При этом правительства Йемена и Ливии, которые присоединились к разрыву дипотношений, не контролируют территорию своей страны.
Три страны присоединились к разрыву дипломатических отношений с Катаром
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К разрыву дипломатических отношений с Катаром
присоединились еще три страны, среди которых Ливия, Йемен и Мальдивские острова. При этом правительства Ливии и Йемена контролируют лишь часть своей страны, имея высокую степень зависимости от помощи Саудовской Аравии, сообщает Reuters
.
Также отмечается, что "правительство" Ливии, которое поддержало разрыв отношений с Катаром, не признано на международном уровне. Страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром также по причине "поддержки терроризма" последним.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром
, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.
По материалам:
ZN.UA