Еще три страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

При этом правительства Йемена и Ливии, которые присоединились к разрыву дипотношений, не контролируют территорию своей страны.

Три страны присоединились к разрыву дипломатических отношений с Катаром old.f1news.ru

К разрывуприсоединились еще три страны, среди которых Ливия, Йемен и Мальдивские острова. При этом правительства Ливии и Йемена контролируют лишь часть своей страны, имея высокую степень зависимости от помощи Саудовской Аравии, сообщает Reuters

Также отмечается, что "правительство" Ливии, которое поддержало разрыв отношений с Катаром, не признано на международном уровне. Страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром также по причине "поддержки терроризма" последним.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.