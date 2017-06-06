Власти Египта приостановили полеты в Катар

Воздушное пространство закрывают также для всех рейсов из Катара.
Министерство гражданской авиации прекращает все рейсы между Египтом и Катаром и закрывает воздушное пространство для самолетов Катара, которые стремятся приземлиться или пересечь территорию Египта, говорится в сообщении.
Напомним, Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата является выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.
5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили Катар из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.ZN.UA