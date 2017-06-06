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Власти Египта приостановили полеты в Катар

6 июня в 13:39

Воздушное пространство закрывают также для всех рейсов из Катара.

Катар флаг
Египетские власти прекратили авиасообщение с Катаром
old.f1news.ru
Власти Египта приостанавливают авиасообщение с Катаром во вторник в 6 часов утра по местному времени, сообщает Reuters.

Министерство гражданской авиации прекращает все рейсы между Египтом и Катаром и закрывает воздушное пространство для самолетов Катара, которые стремятся приземлиться или пересечь территорию Египта, говорится в сообщении.

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Напомним, Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата является выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили Катар из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Катар Египет терроризм
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