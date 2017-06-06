Саудовская Аравия запретила вещание катарской "Аль-Джазиры" на территории страны

Канал обвиняют в поддержке и пропаганде терроризма.
"Министерство информации закрыло офис канала "Аль-Джазира" и забрало лицензию на вещание", - сообщило Министерство информации Саудовской Аравии.
Сам канал обвинили в популяризации "террористических групп" и поддержке повстанцев в Йемене после того, как Эр-Рияд и некоторые другие его союзники, включая Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за возможной поддержки страной террористической организации "Братья-мусульмане".
Напомним, во время выступления в Эр-Рияде 21 мая, американский президент обвинил Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".
По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.
Подробнее о новой стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке читайте в статье Александра Хары "Дональд Трамп и новая "старая" стратегия на Ближнем Востоке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA