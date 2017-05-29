КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты - разведка

В Сеуле экстренно созывают Совет безопасности.

С базы в городе Вонсан взлетела очередная ракета EPA / KCNA

По данным южнокорейской разведки, в понедельник, 29 мая, в, передает Yonhap

Пуск был осуществлен из города Вонсан, в котором расположена северокорейская военная база. Ракета летела в восточном направлении, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Тем временем, в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.