Северная Корея успешно испытала новую систему ПВО

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Глава государства поручил подчиненным поставить ее производство на поток.

В КНДР мечтают о господстве в воздухе profi-forex.org

прошли успешные испытания новой системы противовоздушной обороны, сообщает северокорейское издание KCNA

За испытанием разработки Национальной академии военных наук наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер прокомментировал испытания, отметив, что эффективность системы, ее способность отслеживать и обнаруживать цели, а также точность удара, улучшились по сравнению с прошлым годом. А все дефекты, также обнаруженные в прошлом году, устранены.

"Выпуск этой системы должен быть поставлен на поток, чтобы раскинуться по всей стране как леса и испортить мечты врага, чтобы господствовать в воздухе" - отметил он.

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.