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Лидеры G7 определились с позицией по КНДР и Ирану

27 мая в 04:03

Усилия будут направлены против дестабилизации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

 

G7 большая семерка
Большая семерка определилась, что будет делать с Ираном и КНДР
Number 10/Flickr
Лидеры стран G7  на саммите, проходящем в итальянском городе Таормина договорились продолжать противостоять попыткам Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также намерены усилить давление на КНДР.

Как прокомментировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, участники саммита договорились "противостоять дестабилизирующим действиям Ирана как в Сирии, так и в других частях региона". Также лидеры G7 заявили о готовности сделать все возможное, чтобы Иран не получил доступ к ядерному оружию.

Также главы Большой семерки осудили КНДР за "постоянные" испытания ядерного оружия и баллистических ракет и намерены работать над мирным урегулированием ситуации на Корейском полуострове.

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Напомним, что на этом же саммите главным общим приоритетом названа борьба с терроризмом.  

По материалам: Интерфакс
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Тэги Иран саммит КНДР терроризм Мэй
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