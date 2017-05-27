Лидеры G7 определились с позицией по КНДР и Ирану

Усилия будут направлены против дестабилизации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
Как прокомментировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, участники саммита договорились "противостоять дестабилизирующим действиям Ирана как в Сирии, так и в других частях региона". Также лидеры G7 заявили о готовности сделать все возможное, чтобы Иран не получил доступ к ядерному оружию.
Также главы Большой семерки осудили КНДР за "постоянные" испытания ядерного оружия и баллистических ракет и намерены работать над мирным урегулированием ситуации на Корейском полуострове.
Напомним, что на этом же саммите главным общим приоритетом названа борьба с терроризмом.Интерфакс