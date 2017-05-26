В Италии к саммиту "Большой семерки" готовят мороженое в честь Трампа

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Новый десерт выполнен в форме флага США и называется "The Trump cup".

Трамп стал кумиром итальянских кондитеров Gage Skidmore / Flickr

В итальянском городе Таормина на восточном побережье Сицилии, в честь(G7), придумали особый десерт, сообщает Telegraph

В честь президента США Донадльда Трампа в кафе-джелатерие "Fanaberia" начали изготавливать мороженое под названием "The Trump cup". Три слоя десерта окрашены в красный, синий и белый цвета, символизирующие флаг США, в то же время другой элемент лакомства должен символизировать прическу президента.

"Сахар будет ярко-оранжевым или желтым. Мы используем местный миндаль для белого слоя и лесную землянику со склонов Этны – для красного. Это очень сицилийское творение", - рассказала журналистам владелица заведения.

Напомним, в пятницу, 26 мая, в городе Таормина собираются лидеры стран "Большой семерки", чтобы обсудить борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис. В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Ранее Большая семерка была Большой восьмеркой, но из нее исключили Россию.