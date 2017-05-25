Тиллерсон назвал условия возвращения России в G8

Главным условием является выполнение Минских соглашений.

Тиллерсон рассказал, когда Россию могут вернуть в восьмерку Bill Clark / CQ-Roll Call

Одним из главных условий возвращения России в Большую восьмерку , из которой РФ исключили в 2014 году, является выполнение Минских соглашений и возвращение суверинитета Украины.

"Они (РФ – ред.) были исключены или выведены из группы (G8 – ред.) из-за ситуации в Украине, следовательно, я думаю, для воссоединения, им нужно решить ситуацию в Украине, и мы достаточно четко дали понять, что это означает", - заявил в беседе с журналистами в рамках международного турне с президентом США Дональдом Трампом госсекретарь Соединенных штатов Рекс Тиллерсон, пишет "Укринформ".

Для возврашения в группу восьми России следует "продвигаться вперед с Минскими договоренностями, имплементировать их и восстановить суверенитет Украины", уточнил Тиллерсон.

Как сообщалось,, 43-й саммит "Большой семерки" будет проходить в итальянском Таормине 25-27 мая.

Напомним, в связи с аннексией Крыма Россией был отменен саммит "большой восьмерки" (G8), который должен был состояться в Сочи в в начале июля 2014 года. Лидеры семи стран "восьмерки" заявили о приостановлении членства в ней России, до тех пор, пока эта страна не сменит политический курс. Поэтому на встречу собралась не "Большая восьмерка" в Сочи, а "Большая семерка" в Брюсселе.