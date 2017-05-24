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Порошенко и Туск скоординировали позиции накануне саммита G7

24 мая в 21:53

Президенты Украины и Евросовета согласовали дату следующего саммита Украина-ЕС.

Порошенко Туск
Порошенко обсудил с Туском санкции против РФ и Ассоциацию Украина-ЕС
Президенты Украины и Европейского Совета Петр Порошенко и  Дональд Туск во время телефонного разговора в среду, 24 мая, скоординировали позиции перед саммитом "Большой семерки" и определили дату следующего саммита Украина-ЕС.

Согласно достигнутой договоренности, саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 13 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко проинформировал Туска о ситуации в Донбассе, обратив внимание на постоянные нарушения Минских договоренностей российской стороной. Украинский президент выразил уверенность, что сейчас отсутствуют предпосылки для смягчения санкций против страны-агрессора.

Глава государства также высказал надежду, что такая оценка будет положена в основу решений лидеров "Большой семерки" и Европейского Совета о продлении санкций против России после 31 июля.

Собеседники также коснулись вопросов предоставления Украине безвизового режима  и ратификации Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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Напомним, 43-й саммит "Большой семерки" будет проходить в итальянском Таормине 25-27 мая. Это будет первая встреча лидеров G7 после президентских выборов во Франции. На саммите также состоится первая официальная встреча президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с главами государств "Большой семерки".  

По материалам: ZN.UA
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Тэги Туск Порошенко саммит Украина ЕС G7
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