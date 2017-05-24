Порошенко и Туск скоординировали позиции накануне саммита G7

Президенты Украины и Евросовета согласовали дату следующего саммита Украина-ЕС.
Согласно достигнутой договоренности, саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 13 июля, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко проинформировал Туска о ситуации в Донбассе, обратив внимание на постоянные нарушения Минских договоренностей российской стороной. Украинский президент выразил уверенность, что сейчас отсутствуют предпосылки для смягчения санкций против страны-агрессора.
Глава государства также высказал надежду, что такая оценка будет положена в основу решений лидеров "Большой семерки" и Европейского Совета о продлении санкций против России после 31 июля.
Собеседники также коснулись вопросов предоставления Украине безвизового режима и ратификации Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, 43-й саммит "Большой семерки" будет проходить в итальянском Таормине 25-27 мая. Это будет первая встреча лидеров G7 после президентских выборов во Франции. На саммите также состоится первая официальная встреча президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с главами государств "Большой семерки".ZN.UA