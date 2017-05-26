На Сицилии стартует саммит Большой семерки

В городе Таормина ввели жесткие меры безопасности.
В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
Также обсудят борьбу с радикальными группировками по всему миру, в особенности, в связи с недавней террористической атакой в Манчестере.
В Таормине были приняты жесткие меры безопасности. Военным, журналистам, членам делегаций и местным жителям были выданы отличительные разноцветные значки. Задействованы дополнительные силы полиции и усилено патрулирование улиц. Помимо этого, в нескольких частях города были установлены металлодетекторы, а также камеры видеонаблюдения.
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