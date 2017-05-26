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На Сицилии стартует саммит Большой семерки

26 мая в 03:40


В городе Таормина ввели жесткие меры безопасности.

Большая семерка (G7)
Большая семерка собирается в Италии
aa.com.tr
На Сицилии в городе Таормина в пятницу, 26 мая, соберутся лидеры стран Большой семерки, чтобы обсудить такие темы, как борьба с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис.

В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Также обсудят борьбу с радикальными группировками по всему миру, в особенности, в связи с недавней террористической атакой в Манчестере.

В Таормине были приняты жесткие меры безопасности. Военным, журналистам, членам делегаций и местным жителям были выданы отличительные разноцветные значки. Задействованы дополнительные силы полиции и усилено патрулирование улиц. Помимо этого, в нескольких частях города были установлены металлодетекторы, а также камеры видеонаблюдения.

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Ранее Большая семерка была Большой восьмеркой, но из нее исключили Россию. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Сицилия саммит связь лидерство
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