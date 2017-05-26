Лидеры G7 считают главным приоритетом борьбу с терроризмом

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Страны "большой семерки" заявили о намерении обеспечить своим гражданам защиту и безопасность.

Лидеры G7 будут сообща бороться с терроризмом Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) совместно с лидерами Европейского Союза назвали борьбу с терроризмом главным общим приоритетом, об этом говорится в заявлении лидеров стран G7 и лидеров Европейского Союза, размещенной на сайте Европейского Совета.

"Противостояние терроризму и насильственному экстремизму, акты которых поразили членов" Большой семерки ", а также все регионы мира, независимо от страны, национальности или вероисповедания, остается главным приоритетом для G7. Мы едины в наших общих усилиях обеспечить нашим гражданам защиту и безопасность, и чтобы их ценности и образ жизни в полной мере соблюдались. и мы осуществим наиболее решительные меры, чтобы найти, определить, устранить и наказать, в зависимости от обстоятельств, террористов и тех, кто способствует их деятельности ", - говорится в заявлении.

Страны "большой семерки" высказались за борьбу с терроризмом путем неуклонного предотвращения, расследования и уголовного преследования террористических актов, их организаторов и сообщников.