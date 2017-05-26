Страны G7 должны сохранять санкции против России – Порошенко

Президент Украины написал колонку накануне проведения саммита "большой семерки".
Порошенко написал колонку в Politico
president.gov.ua
Запад должен сохранять твердость в своей позиции относительно санкций против России и быть готовым к их укреплению в случае необходимости, сообщается в колонке президента Украины Петра Порошенко в издании Politico в день проведения саммита "большой семерки"
в Италии.
"G7 - клуб ведущих государств и мировых лидеров, из которого Россия была изгнана с позором - имеет возможность четко ответить агрессору. Нельзя допустить, чтобы Кремль смыл кровь со своих рук и убежал от ответственности за кражу Крыма и за то, что принес войну на Донбасс", - говорится в статье.
"Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ. Делая другие шаги, она открывает двери к катастрофе", - написал президент.
"Когда мы приостановили доступ к социальным сетям, находящимся в ведении Российской Федерации, Москва ответила массивной и скоординированной кибератакой, поддерживаемой информационной пропагандой. Россия активизировала свои информационные силы, так хорошо известные в Париже, Берлине и за Атлантическим океаном, чтобы защитить своих социальных медиа агентов, таких как "ВКонтакте" или "Одноклассники", - написал он.
"История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем больше ему будет нужно пищи. Только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность. Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии", - говорится в статье.
Порошенко отметил, что Россия не прекратит свою агрессивную кампанию, если Запад не вынудит ее к этому.
"Западный мир должен предпринимать совместные действия и стоять вместе, чтобы защитить свои ценности и уважение к международному праву... Задержки и успокаивающие полумеры не только неэффективны, но и опасны", - отметил он.
Напомним, в пятницу, 26 мая, в городе Таормина собираются лидеры стран "Большой семерки", чтобы обсудить борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис. В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
По материалам:
Европейская правда