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Совбез ООН проведет очередное экстренное заседание из-за ракетных испытаний в КНДР

22 мая в 02:54

Инициаторами встречи выступили США, Япония и Южная Корея.

СБ ООН
В СБ ООН снова будут обсуждать КНДР
mn.ru
Экстренное совещание Совета Безопасности ООН в связи с испытаниями баллистической ракеты Северной Кореей состоится во вторник, 23 мая.

Инициаторами встречи выступили США, Япония и Южная Корея, передает Reuters.

Как сообщалось, на заседании 16 мая члены СБ ООН не смогли определиться с санкциями против КНДР в связи с  испытаниями баллистических ракет.

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В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов  Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР Корея Пхеньян испытания ООН санкции
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