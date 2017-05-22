Совбез ООН проведет очередное экстренное заседание из-за ракетных испытаний в КНДР

Инициаторами встречи выступили США, Япония и Южная Корея.

В СБ ООН снова будут обсуждать КНДР mn.ru

Экстренное совещание Совета Безопасности ООН в связи ссостоится во вторник, 23 мая.

Инициаторами встречи выступили США, Япония и Южная Корея, передает Reuters.

Как сообщалось, на заседании 16 мая члены СБ ООН не смогли определиться с санкциями против КНДР в связи с испытаниями баллистических ракет.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.