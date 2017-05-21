Япония обсудит новый ракетный запуск КНДР на саммите G7

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С момента предыдущего запуска прошло меньше месяца.

Япония обеспокоена новым запуском северокорейской ракеты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудит вопрос запусков Северной Кореей баллистических ракет на ближайшем саммите "Большой семерки" в Италии, сообщает Reuters

"Я хотел бы в полной мере обсудить это на саммите G7", - сообщил Абэ журналистам после заседания Совета национальной безопасности.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила новую баллистическую ракету, сообщило информационное агентство Yonhap.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.