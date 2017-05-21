Япония обсудит новый ракетный запуск КНДР на саммите G7

С момента предыдущего запуска прошло меньше месяца.
"Я хотел бы в полной мере обсудить это на саммите G7", - сообщил Абэ журналистам после заседания Совета национальной безопасности.
В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила новую баллистическую ракету, сообщило информационное агентство Yonhap.
По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.
Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.ZN.UA