Топ Новости
<
>

Япония обсудит новый ракетный запуск КНДР на саммите G7

21 мая в 16:33

С момента предыдущего запуска прошло меньше месяца.

Баллистическая ракета
Япония обеспокоена новым запуском северокорейской ракеты
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудит вопрос запусков Северной Кореей баллистических ракет на ближайшем саммите "Большой семерки" в Италии, сообщает Reuters.

"Я хотел бы в полной мере обсудить это на саммите G7", - сообщил Абэ журналистам после заседания Совета национальной безопасности.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила новую баллистическую ракету, сообщило информационное агентство Yonhap.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов  Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Читайте также: КНДР назвала ракетные испытания "актом самообороны"

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили ЕвросоюзНАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ракета Япония КНДР запуск саммит Абэ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...