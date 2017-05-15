КНДР существенно продвинулась в разработке межконтинентальной ракеты – Reuters

Последние испытания говорят об успехах в разработке ракет, которые могут достигнуть США.
Успешный запуск новой ракеты увеличил риски разработки Северной Кореей ракет дальнего действия, которые смогут переносить ядерные боеголовки.КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.ZN.UA