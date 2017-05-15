КНДР существенно продвинулась в разработке межконтинентальной ракеты – Reuters

Последние испытания говорят об успехах в разработке ракет, которые могут достигнуть США.

КНДР успешно разрабатывает ракету, которая может достигнуть США profi-forex.org

Последние пробные запуски ракеты впоказали, что страна сильно продвинулась в разработке ракет дальнего диапазона. Это может означать существенное продвижения КНДР в разработке межконтинентальной баллистической ракеты, которая достигнет США, сообщает Reuters , ссылаясь на отчет экспертной группы.

Успешный запуск новой ракеты увеличил риски разработки Северной Кореей ракет дальнего действия, которые смогут переносить ядерные боеголовки.

Ранее сообщалось, утром 14 маябаллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.