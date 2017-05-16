КНДР назвала ракетные испытания "актом самообороны"

В Северной Корее также раскритиковали США за вмешательство в их внутренние дела.

В КНДР оправдали ракетные испытания «самообороной» abnews.ru

Представитель Северной Кореи в ООН выразил недовольство американской критикой последних ракетных испытаний в КНДР. Представитель назвал такие действия американцев вмешательством во внутренние дела Северной Кореи, пишет Reuters

Сами испытания ракеты в Северной Корее назвали законным "актом самообороны".

Ранее сообщалось, утром 14 маябаллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.