КНДР назвала ракетные испытания "актом самообороны"

В Северной Корее также раскритиковали США за вмешательство в их внутренние дела.
Сами испытания ракеты в Северной Корее назвали законным "актом самообороны".КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.ZN.UA