В Белом доме надеются на помощь Китая и России в решении проблем с КНДР

Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но и Китаю.
США планируют расширить содействие по северокорейскому вопросу для скорейшей стабилизации ситуации в регионе.КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.ZN.UA