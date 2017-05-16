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В Белом доме надеются на помощь Китая и России в решении проблем с КНДР

16 мая в 09:19

Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но и Китаю.

США КНДР
США рассчитывает на помощь Китая и России в стабилизации на Корейском полуострове
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время ежедневного брифинга высказал надежду на содействие Китая и России в ослаблении напряженности вокруг КНДР. Спайсер отметил, что Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но также и другим странам, среди которых находятся Китай и Россия.

США планируют расширить содействие по северокорейскому вопросу для скорейшей стабилизации ситуации в регионе.

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Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили ЕвросоюзНАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР Россия США Китай
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