В Белом доме надеются на помощь Китая и России в решении проблем с КНДР

Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но и Китаю.

США рассчитывает на помощь Китая и России в стабилизации на Корейском полуострове techtrape.wordpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время ежедневного брифинга высказал надежду на содействие Китая и России в ослаблении напряженности вокруг КНДР. Спайсер отметил, что Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но также и другим странам, среди которых находятся Китай и Россия.

США планируют расширить содействие по северокорейскому вопросу для скорейшей стабилизации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, утром 14 маябаллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.