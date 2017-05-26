Суд арестовал лишь семерых из 23 задержанных экс-налоговиков

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Глава МВД отметил, что не может комментировать качество украинского суда и напомнил о необходимости скорейшего проведения судебной реформы.

Более половины экс-чиновников, задержанных по делу о площадках Клименко, отпустили

Из 23 бывших чиновников налоговых органов, задержанных в рамках, арестованы семеро, общая сумма залога составляет 350 млн грн, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывшим чиновникам Фискальной службы. И мы имеем сейчас не так мало – около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы", – цитирует "Украинская правда" его выступления в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В отношении нескольких человек, которым по решению суда назначено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решения вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию", – указал он.

Аваков также подчеркнул, что не может комментировать качество украинского суда, и напомнил о необходимости скорейшего проведения судебной реформы.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.