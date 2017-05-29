Луценко анонсировал новые задержания экс-чиновников Януковича

Операция против экс-налоговиков готовилась более полугода.

Луценко рассказал о подготовке операции 24 мая Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Юрийв рамках расследования коррупционных преступлений бывших должностных лиц режима экс-президента Виктора Януковича.

"В этой и других операциях предусмотрены еще дальнейшие действия. Возможно, даже более масштабные, чем по отношению к этим деятелям", – заявил глава ГПУ в эфире телеканала "Украина" в воскресенье, 28 мая.

По словам генпрокурора, подготовка спецоперации в отношении экс-налоговиков заняла более полугода.

"Мы готовились к операции где-то семь-восемь месяцев. Нужно было получить доказательства, не только, кто где находится. И даже не только, кто и что, вероятно, украл, но и сколько именно. Были экспертизы, заключения институтов", – пояснил Луценко.

Комментируя критику в связи с использованием вертолетов для доставки задержанных в Киев, генпрокурор заявил, что стоимость полетов не превышает 10% от стоимости изъятого во время операции имущества.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее читайте в материале Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".