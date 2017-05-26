Генпрокурор анонсировал продолжение спецоперации против экс-налоговиков Клименко

Министр внутренних дел рассказал, что искали у подозреваемых во время обысков.
"Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще чем в тот день",– пообещал глава ГПУ в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 25 мая.
Луценко подчеркнул, что всем фигурантам уголовного производства о "налоговых площадках" в течение ближайших месяцев будут предъявлены обвинения, а материалы уголовного производства передадут в суд.
При этом, генпрокурор выразил недовольство в связи с излишне мягкими, по его мнению, решениями суда о мере пресечения для подозреваемых.
"Отпускать под залог – неадекватно", – возмутился Луценко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что правоохранителям не удалось задержать всех подозреваемых.
"Одного задержали в аэропорту "Борисполь". Других тоже не всех дома задержали. Не всех удалось задержать, кого изначально планировалось", – заявил глава МВД в эфире "24 канала".
По словам министра, во время обысков правоохранители пытались найти ценности и документы. При этом, какие именно документы были изъяты во время следственных действий, Аваков уточнять не стал.
Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.
В течение 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.ZN.UA , Телеканал "1+1" , 24 канал ,