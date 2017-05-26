Топ Новости
<
>

Генпрокурор анонсировал продолжение спецоперации против экс-налоговиков Клименко

26 мая в 01:04

Министр внутренних дел рассказал, что искали у подозреваемых во время обысков.

123_4
Луценко пообещал снова поднять в небо вертолеты
МВД Украины
Задержание 23-х бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства доходов и сборов не является завершением масштабной спецоперации следственных органов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще чем в тот день",– пообещал глава ГПУ в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 25 мая.

Луценко подчеркнул, что всем фигурантам уголовного производства о "налоговых площадках" в течение ближайших месяцев будут предъявлены обвинения, а материалы уголовного производства передадут в суд.

При этом, генпрокурор выразил недовольство в связи с излишне мягкими, по его мнению, решениями суда о мере пресечения для подозреваемых.

"Отпускать под залог – неадекватно", – возмутился Луценко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что правоохранителям не удалось задержать всех подозреваемых.

"Одного задержали в аэропорту "Борисполь". Других тоже не всех дома задержали. Не всех удалось задержать, кого изначально планировалось", – заявил глава МВД в эфире "24 канала".

По словам министра, во время обысков правоохранители пытались найти ценности и документы. При этом, какие именно документы были изъяты во время следственных действий, Аваков уточнять не стал. 

Читайте также: Суд арестовал экс-главу налоговой инспекции Харьковщины Денисюка – Матиос

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов  в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков.  Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.

По материалам: ZN.UA , Телеканал "1+1" , 24 канал ,
Читайте также
Тэги Клименко Минсдох суд арест налоговики Луценко Аваков
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...