Генпрокурор анонсировал продолжение спецоперации против экс-налоговиков Клименко

Министр внутренних дел рассказал, что искали у подозреваемых во время обысков.

Луценко пообещал снова поднять в небо вертолеты МВД Украины

Задержание 23-х бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства доходов и сборов не является завершениемследственных органов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще чем в тот день",– пообещал глава ГПУ в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 25 мая.

Луценко подчеркнул, что всем фигурантам уголовного производства о "налоговых площадках" в течение ближайших месяцев будут предъявлены обвинения, а материалы уголовного производства передадут в суд.

При этом, генпрокурор выразил недовольство в связи с излишне мягкими, по его мнению, решениями суда о мере пресечения для подозреваемых.

"Отпускать под залог – неадекватно", – возмутился Луценко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что правоохранителям не удалось задержать всех подозреваемых.

"Одного задержали в аэропорту "Борисполь". Других тоже не всех дома задержали. Не всех удалось задержать, кого изначально планировалось", – заявил глава МВД в эфире "24 канала".

По словам министра, во время обысков правоохранители пытались найти ценности и документы. При этом, какие именно документы были изъяты во время следственных действий, Аваков уточнять не стал.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.