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Экс-налоговика задержали в Борисполе с выданным в оккупированном Крыму российским паспортом

26 мая в 22:39

При Януковиче Геннадий Козак работал в налоговых органах в Днепропетровской и Житомирской областях.

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Экс-налоговик сделал себе российский паспорт в аннексированном Крыму в 2015 году
МВД Украины
Во время спецоперации против бывших высокопоставленных чиновников Министерства доходов и сборов один из подозреваемых был задержан в аэропорту "Борисполь". Правоохранители изъяли у него 8 тысяч российских рублей и паспорт гражданина РФ, выданный оккупационной администрацией аннексированного Крыма. Фотокопию документа обнародовал заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 26 мая.

Паспорт на имя Козака Геннадия Леонидовича, который во время президентства Виктора Януковича занимал должности начальника Государственной налоговой службы Житомирской области и заместителя начальника ГНС Днепропетровской области, был выдан 12 октября 2015 года Отделом Управления Федеральной миграционной службы в Балаклавском районе оккупированного Севастополя.

В графе "место жительства" указано, что экс-налоговик в 2016 году был зарегистрирован в Ялте.

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Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов  в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков.  Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее читайте в материале Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Клименко Минсдох суд арест налоговики Крым
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