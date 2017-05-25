Участие в деле экс-налоговиков Насирову не поможет – Холодницкий

В САП рассчитывают на завершение досудебного следствия в отношении отстраненного от должности главы ГФС к середине июня.

Холодницкий прокомментировал заявление Матиоса о Насирове sfs.gov.ua

Содействие отстраненного от должности главы Государственной фискальной службыследствию в уголовном деле в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства доходов и сборов не скажется на уголовном производстве НАБУ в его отношении, заверил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Не знаю, какие дал показания Насиров в производстве, которое расследует Матиос, но это не повлияет на то производство, которое расследует Антикоррупционное бюро", - заявил глава САП в эфире телеканала "112. Украина" вечером в среду, 24 мая.

Холодницкий добавил, что САП ожидает завершения расследования НАБУ в отношении Насирова к середине июня.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сделал заявление о важной роли Насирова в деле экс-налоговиков.

"Разобрались в недрах налоговой только благодаря его стараниям. Я не стесняюсь сказать, что это человек, который в этом сегменте сделал все, для того чтобы раскрыть все эти налоговые площадки и помочь нам собрать доказательства", – сообщил прокурор журналистам.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".