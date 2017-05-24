Холодницкий спрогнозировал сроки завершения расследования дела Насирова

САП планирует передать материалы уголовного производства в суд в течение ближайших недель.

Суд над Насировым может начаться летом

Досудебное следствие по уголовному производству в отношении отстраненного от должности главы Государственной фискальной службыбудет завершено в ближайшие недели. После этого материалы дела будут переданы в суд, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Планируем до конца месяца, максимум до середины июня это производство если не направить в суд, то объявить о его завершении и дать стороне защиты для ознакомления с материалами", – сообщил глава САП в эфире телеканала "112. Украина" вечером в среду, 14 мая.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в Бюро планируют завершить следствие по делу Насирова к началу июня.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".