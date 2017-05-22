В НАБУ хотят завершить расследование по "делу Насирова" к началу июня

По делам НАБУ арестованы денежные средства в размере около 3 млрд грн, сообщил глава ведомства.

В НАБУ почти завершили расследование в отношении Романа Насирова sfs.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины () намерено завершить расследование уголовного производства против отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова до конца мая, заявил директор бюро Артем Сытник.

"Мы планируем в этом месяце завершить расследование и открыть стороне защиты материалы дела. Возможно это будет в конце этого – в начале следующего месяца", - цитируют его слова "Українські новини".

Сытник также отметил, что существует ряд проблем с рассмотрением дел против высших государственных чиновников в суде. Так, судьи иногда боятся рассматривать подобные дела, затягивают их, а политики, в свою очередь, открыто оказывают давление на суд.

Глава бюро рассказал, что по делам бюро арестованы денежные средства в размере около 3 млрд грн.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".