Топ Новости
<
>

Депутатам и президенту напомнили о медицинской реформе с помощью "упаковок жизни"

16 мая в 00:06

"Упаковки жизни" со словами благодарности за разработку законопроектов получили также представители Кабинета министров.

< >
296802986_1 < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

Около сотни активистов пациентских организаций принесли под Верховную Раду 423 "упаковки жизни", продемонстрировав таким образом необходимость скорейшего проведения комплексной реформы здравоохранения.

Акция в поддержку правительственных законопроектов №6327 "О государственных финансовых гарантиях", №6328 "О дополнительных гарантиях для участников войны", №6329  "О внесении изменений в бюджетный кодекс" и  №6347 "О внесении изменений в закон о публичных закупках" состоялась под стенами украинского парламента в понедельник, 15 мая.

В каждой упаковке находились предметы, которые для символизируют жизнь для различных пациентов – обезболивающие препараты, вакцины, стетоскопы, дефибрилляторы, капельницы и детские вещи.

Президенту Украины активисты передали специальную "упаковку жизни" с детской шапочкой и пинетками. Ее принесла к Администрации президента беременная женщина, чтобы напомнить главе государства о его обещании провести медицинскую реформу.

"Упаковки жизни" со словами благодарности за разработку законопроектов также получили представители Кабмина.

Читайте также: Медицинская реформа и ультиматум Минздрава

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представившее свой законопроект, касающийся медицинской реформы, требует его утверждения Верховной Радой до 16 мая.

Подробнее о перспективе запуска медицинской реформы в Украине в статье Ольги Скрипник "Медицинская реформа за 210 гривен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги реформа медицина Минздрав
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ