Депутатам и президенту напомнили о медицинской реформе с помощью "упаковок жизни"

"Упаковки жизни" со словами благодарности за разработку законопроектов получили также представители Кабинета министров.

Около сотни активистов пациентских организаций принесли под Верховную Раду 423 "упаковки жизни", продемонстрировав таким образом необходимость скорейшего проведения комплексной реформы здравоохранения.

Акция в поддержку правительственных законопроектов №6327 "О государственных финансовых гарантиях", №6328 "О дополнительных гарантиях для участников войны", №6329 "О внесении изменений в бюджетный кодекс" и №6347 "О внесении изменений в закон о публичных закупках" состоялась под стенами украинского парламента в понедельник, 15 мая.

В каждой упаковке находились предметы, которые для символизируют жизнь для различных пациентов – обезболивающие препараты, вакцины, стетоскопы, дефибрилляторы, капельницы и детские вещи.

Президенту Украины активисты передали специальную "упаковку жизни" с детской шапочкой и пинетками. Ее принесла к Администрации президента беременная женщина, чтобы напомнить главе государства о его обещании провести медицинскую реформу.

"Упаковки жизни" со словами благодарности за разработку законопроектов также получили представители Кабмина.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представившее свой законопроект, касающийся медицинской реформы, требует его утверждения Верховной Радой до 16 мая.

Подробнее о перспективе запуска медицинской реформы в Украине в статье Ольги Скрипник "Медицинская реформа за 210 гривен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".