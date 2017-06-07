Бойцы добробата опубликовали видео ночного обстрела опорного пункта боевиков

Под огонь сил АТО попал опорный пункт террористов в Донецкой области.

Бойцы добробата "прижали хвост" боевикам под Бахмутом Пресс-центр АТО/Facebook

Украинские добровольцы опубликовали видео обстрела опорного пункта боевиков НВФ в

Видео подготовлено бойцами Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" и опубликовано командиром батальона с позывным "Филин" на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Новое время", огонь велся по опорному пункту боевиков террористической организации "ДНР" в районе поселка Доломитное Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, накануне боевики 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе АТО сообщили об обострении на луганском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".