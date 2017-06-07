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Бойцы добробата опубликовали видео ночного обстрела опорного пункта боевиков

7 июня в 13:17

Под огонь сил АТО попал опорный пункт террористов в Донецкой области.

ВСУ АТО
Бойцы добробата "прижали хвост" боевикам под Бахмутом
Пресс-центр АТО/Facebook
Украинские добровольцы опубликовали видео обстрела опорного пункта боевиков НВФ в Донбассе.

Видео подготовлено бойцами Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" и опубликовано командиром батальона с позывным "Филин" на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Новое время", огонь велся по опорному пункту боевиков террористической организации "ДНР" в районе поселка Доломитное Бахмутского района Донецкой области.

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Напомним, накануне боевики 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе АТО сообщили об обострении на луганском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA , Новое время ,
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Тэги АТО боевики обстрел видео Донбасс Украина
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