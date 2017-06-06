Штаб сообщил об обострении на луганском направлении

В течение дня террористы применяли бронетехнику, минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Крымское и Новотошковское оккупанты накрыли огнем из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра vk.com/strelkov_info

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Боевики российско-террористических формирований стали чаще применять. Обострение зафиксировано на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Во вторник, 6 июня, террористы 46 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре украинских военнослужащих.

Наиболее напряженная обстановка на приморском направлении сохраняется в районе Чермалыка, где противник неоднократно применял минометы калибра 120 миллиметров, а вечером нанес удар из РСЗО "Град". По Водяному оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия. Под Гнутово был замечен снайпер противника.

Позиции ВСУ на окраинах Авдеевки в течение дня подвергались обстрелам из пехотного вооружения и 82-мм минометов. Под минометным огнем также оказались Верхнеторецкое и Зайцево на донецком направлении. По Троицкому террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Крымское и Новотошковское на луганском направлении оккупанты накрывали огнем из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра. По Трехизбенке оккупанты били из 120-мм минометов, а по Новоалександровке – из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под Новозвановкой боевики задействовали БМП.

Накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".