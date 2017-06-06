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Штаб сообщил об обострении на луганском направлении

6 июня в 20:38

В течение дня террористы применяли бронетехнику, минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Боевики артиллерия
Крымское и Новотошковское оккупанты накрыли огнем из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра
vk.com/strelkov_info
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Боевики российско-террористических формирований стали чаще применять запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений. Обострение зафиксировано на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Во вторник, 6 июня, террористы 46 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре украинских военнослужащих.

Наиболее напряженная обстановка на приморском направлении сохраняется в районе Чермалыка, где противник неоднократно применял минометы калибра 120 миллиметров, а вечером нанес удар из РСЗО "Град". По Водяному оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия. Под Гнутово был замечен снайпер противника.

Позиции ВСУ на окраинах Авдеевки в течение дня подвергались обстрелам из пехотного вооружения и 82-мм  минометов. Под минометным огнем также оказались Верхнеторецкое и Зайцево на донецком направлении. По Троицкому террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Крымское и Новотошковское на луганском направлении оккупанты накрывали огнем из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра. По Трехизбенке оккупанты били из 120-мм минометов, а по Новоалександровке – из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под Новозвановкой боевики задействовали БМП.

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Накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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