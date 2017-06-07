На луганском направлении боевики обстреляли бойцов ВСУ из минометов и тяжелой артиллерии

В результате вражеских обстрелов восемь украинских военных получили ранения.

Ситуация на луганском направлении зоны АТО обостряется ДАН

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 6 июня, 85 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня 1 июня,, ситуация остается сложной.

Боевики снова повысились огневую активность вдоль всей линии соприкосновения и продолжают применять запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Продолжаются и обстрелы террористами жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов.

На приморском направлении боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО, чаще всего – вблизи Чермалыка, где неоднократно били из минометов калибра 120 мм и один раз - из РСЗО. Также под вражеские обстрелы попадали укрепления бойцов ВСУ вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки, где террористы в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках – минометы калибра 82 мм и вооружение БМП.

На донецком направлении оккупанты 28 раз открывали огонь по украинским военным. География вражеских обстрелов остается неизменной: Авдеевка, Каменка, Верхнеторецкое, Новгородское, Зайцево, Новолуганское и Троицкое. В течение суток боевики активно применяли стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Однако вечером совершили два мощных обстрелав позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, танковых орудий и средств поражения меньшей мощности.

Кроме того, боевики в очередной раз обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге.

На луганском направлении боевики чаще всего использовали оружие против украинских военных - 32 раза. На этом направлении также зафиксировано наибольшее количество использования террористами тяжелого артиллерийского вооружения. В частности, в районе Крымского и Новтошковского оккупанты совершили несколько мощных обстрелов из минометов калибра 120 мм и мощных артиллерийских систем калибра 122 мм и 152 мм. Минометным огнем они также накрыли защитников Новоалександровки, Трехизбенки, Троицкого, Попасной, Катериновки и Новозвановки. Из более легкого вооружения террористы провоцировали бойцов ВСУ в районе станции "Донец" и Станицы Луганской.

Напомним, накануне боевики 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе АТО сообщили об обострении на луганском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".