Боевики накрыли жилой квартал в Новолуганском огнем из зенитной установки

На месте обстрела работаю украинские наблюдатели СЦКК.
Около 18:30 жилой сектор подвергся обстрелу из зенитной установки ЗУ-23-2. Полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов, в доме на улице Мичурина получили вповреждения сарай, гараж и забор, крыша жилого дома. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и хлев, убит домашний скот.
Мирные жители во время обстрела не пострадали. На месте работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК.
Ранее террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.
Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.ZN.UA