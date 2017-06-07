Боевики накрыли жилой квартал в Новолуганском огнем из зенитной установки

На месте обстрела работаю украинские наблюдатели СЦКК.

Жилые кварталы Новолуганского снова оказались под гнем террористов facebook / Пресс-центр штаба АТО

Боевики российско-террористических формирований ОРДО в очередной разв населенном пункте, который находится вблизи линии разграничения. Вечером во вторник, 6 июня, террористы нанесли удар из зенитной установки по Новолуганскому Бахмутского района Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Около 18:30 жилой сектор подвергся обстрелу из зенитной установки ЗУ-23-2. Полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов, в доме на улице Мичурина получили вповреждения сарай, гараж и забор, крыша жилого дома. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и хлев, убит домашний скот.

Мирные жители во время обстрела не пострадали. На месте работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК.

Ранее террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.

Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.