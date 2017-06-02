Террористы ранили двух мирных жителей во время минометного обстрела Марьинки

Снаряд калибра 82 миллиметра попал в жилой дом.
Минометный снаряд калибра 82 миллиметра попал в жилой дом на улице Прокофьева. 71-летний мужчина и 20-летняя девушка с осколочными ранениями доставлены в Кураховскую больницу. Медики охарактеризовали их состояние как удовлетворительное.
На месте обстрела работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК. Информация о повреждениях других зданий и пострадавших мирных жителях уточняется.
Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.
Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.ZN.UA