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Террористы ранили двух мирных жителей во время минометного обстрела Марьинки

2 июня в 19:39

Снаряд калибра 82 миллиметра попал в жилой дом.

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Боевики снова обстреляли Марьинку из минометов
Пресс-центр АТО/Facebook
Два гражданских лица получили ранения во время обстрела Марьинки боевиками российско-террористических формирований в пятницу, 2 июня.

Минометный снаряд калибра 82 миллиметра попал в жилой дом на улице Прокофьева. 71-летний мужчина и 20-летняя девушка с осколочными ранениями доставлены в Кураховскую больницу. Медики охарактеризовали их состояние как удовлетворительное.

На месте обстрела работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК. Информация о повреждениях других зданий и пострадавших мирных жителях уточняется.

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Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.

Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс Марьинка
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