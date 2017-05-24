Боевики обстреляли Марьинку в районе одной из школ

Учителя успели вывести детей в бомбоубежище.

Мапьинка снова пострадала от обстрелов Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска обстреляли Марьинку в районе школы.

"Только российские оккупанты обстреляли Марьинку в районе 2-й школы. Учителя быстро вывели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, детей развезли автобусами по домам. По предварительной информации, есть одно попадание в частный дом по вул.Прокофьева. Информация уточняется", - сообщил председатель ОВЦА Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Утром в среду террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон на Донбассе. Из-за этого украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".