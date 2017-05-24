Боевики ударили по Авдеевке из крупнокалиберной артиллерии

По предварительным данным, потерь среди украинских бойцов нет.

Террористы накрыли Авдеевку огнем из 152-мм гаубиц vk.com/strelkov_info

Вечером во вторник, 23 мая, боевики российско-террористических формирований нанесли артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины в районеДонецкой области.

"Около 20:00 пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО возле Авдеевки из 152-мм артиллерии. Потерь среди украинских военных нет", – написал пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 23 мая боевики российско-террористических формирований более 20 раз нарушили режим прекращения огня в зоне АТО, а на приморском и донецком направлениях задействовали минометы.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".