Боевики ударили по Авдеевке из крупнокалиберной артиллерии

По предварительным данным, потерь среди украинских бойцов нет.
"Около 20:00 пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО возле Авдеевки из 152-мм артиллерии. Потерь среди украинских военных нет", – написал пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, 23 мая боевики российско-террористических формирований более 20 раз нарушили режим прекращения огня в зоне АТО, а на приморском и донецком направлениях задействовали минометы.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA