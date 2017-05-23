Террористы применили минометы на донецком и приморском направлениях

Ранен украинский военнослужащий.

Противник накрыл Чермалык и Авдеевку минометным огнем Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований во вторник, 23 мая, продолжили обстрелы украинских позиций и населенных пунктов в зоне проведения. Один украинский военнослужащие получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток было зафиксировано более 20 случаев нарушения террористами режима прекращения огня. Наибольшее количество вооруженных провокаций противник совершил на приморском направлении. Позиции ВСУ в районе Чермалыка оккупанты накрыли огнем из 120-мм минометов. Широкино, Лебединское, Водяное и Талаковку террористы обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. По Марьинке противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, в районе населенного пункта был замечен снайпер боевиков.

Утром террористы обстреляли из 120-мм минометов, танка, гранатометов и стрелкового оружия окраины Авдеевки на донецком направлении. По Камянке оккупанты также били из минометов калибра 120 миллиметров, а по Зайцево – открывали огонь из 82-мм минометов. В районе Песков, Верхнеторецкого были зафиксированы провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия.

Крымское и Донец на Луганщине несколько раз в течение дня подвергались обстрелам из автоматических станковых гранатометов. В районе Новотошковского была зафиксирована снайперская активность противника.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Из них дважды – с применением ствольной артиллерии.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".