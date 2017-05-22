Боевики применили ствольную артиллерию на Светлодарской дуге

Один украинский военнослужащий получил ранения.

Террористы накрыли Гнутово и Луганское артиллерийским огнем vk.com/strelkov_info

Боевики российско-террористических формирований дважды применили ствольную артиллерию против Вооруженных сил Украины в зоне проведенияв понедельник, 22 мая. Ситуация вдоль линии разграничения остается сложной, но контролируемой. Ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего с начала суток было зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций террористами, большая часть вооруженных провокаций приходится на приморское направление. В первой половине дня оккупанты накрыли Гнутово огнем из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов. По Красногоровке и Новотроицкому террористы били из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, в районе Новотроицкого и Марьинки противник задействовал БМП. Под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались опорные пункты ВСУ возле Широкино, Водяного, Павлополя и Богдановки.

Луганское на светлодарской дуге утром подверглось обстрелу из 122-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы на донецком направлении также попали Авдеевка и Верхнеторецкое, против защитников которых оккупанты применили 82-мм гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Песков были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

На луганском направлении противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Новозвановку и Троицкое наемники обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, а по Новотошковскому – били из автоматических станковых гранатометов. В районе Валуйского был замечен снайпер противника.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".