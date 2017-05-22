За сутки в зоне АТО боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Террористы снова пытаются выбить украинских военных из Авдеевки Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 21 мая, 48 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, но полностью контролируемой бойцами ВСУ. К тому же, интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских систем относительно снизилась.

На приморском направлении боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО. Вечером террористы обстреляли Широкиное из миномета калибра 120 мм. А по Водяному работал вражеский танк. Под обстрел из минометов калибра 82 мм попали защитники Гнутово, а защитники Павлополя – под огонь БМП оккупантов. Эти же населенные пункты террористы периодически накрывали огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Под обстрелы из тех же видов вооружения попали также Лебединское, Чермалык и Новотроицкое.

На донецком направлении оккупанты 24 раза нарушали режим "тишины". Наиболее горячей точкой стали подступы к Авдеевке. Вечером боевики начали атаковать отдельные опорные пункты украинских вогенных в южном пригороде Авдеевки из минометов калибров 82 мм и 120 мм и вооружения меньшего калибра. Минометным огнем калибра 82 мм и огнем из зенитной установки террористы накрыли Каменку. Из минометов тех же калибров, стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били по Верхнеторецкому, Опытному и Пескам. С территории временно оккупированной Горловки оккупанты обстреливали опорные пункты бойцов ВСУ в районе Зайцево и Майорска.

На луганском направлении боевики семь раз отрывали огонь по позициям украинских военных. Вечером террористы из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Троицкое. Огнем из минометов меньшего калибра – 82 мм, они накрыли Крымское и Золотое. В районе Малинового работали вражеские автоматические станковые гранатометы.

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. При этом ствольную артиллерию террористы не применяли, в штабе АТО сообщили о стабилизации ситуации на Востоке Украины.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".