Штаб сообщил о стабилизации обстановки в зоне АТО

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В штабе не исключают обострения ситуации в темное время суток Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований в воскресенье, 21 мая, не применяли ствольную артиллерию. Потерь среди украинских военнослужащих нет, обстановка в зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток террористы 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Широкино, Водяное, Чермалык, Гнутово и Новотроицкое на приморском направлении боевики обстреливали из гранатометов. В районе Лебдинского были зафиксированы провокации с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Авдеевке и Верхнеторецкому на донецком направлении оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.

Опорный пункт ВСУ под Новоалександровкой на Луганщине противник накрыл огнем из 82-мм минометов. По Крымскому террористы били из автоматических станковых гранатометов, по Нижнетеплому открывали огонь из стрелкового оружия.

В штабе не исключают обострения и применения противником тяжелого вооружения в темное время суток, а также заявляют о готовности ВСУ адекватно ответить на провокации оккупантов на любом отрезке линии разграничения.

Напомним, накануне боевики 55 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины. В течение суток ситуация в зоне АТО оставалась сложной, с частичными признаками эскалации конфликта. Террористы также активно использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".