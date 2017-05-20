Боевики 55 раз обстреляли силы АТО, 4 военнослужащих ранено

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На приморском направлении зафиксировано 26 обстрелов.

Четверо украинских военных ранены в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба антитеррористической операции.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны российско-террористических войск. Количество вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигла отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

На приморском направлении зафиксировано 26 обстрелов. В частности, вечером, используя запрещенные минометы калибра 120-мм, боевики обстреливали наши позиции ВСУ в районе Широкино и Гнутово. Также опорные пункты у Широкино и Бердянского снова оказались под огнем из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, НВФ из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки боевики вели огонь из 82-мм минометов и легкого вооружения. Одна из вражеских мин калибра 82-мм снова попала в жилой квартал Красногоровки – разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

На донецком направлении боевики 16 раз использовали оружие против украинских защитников. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта с 120-мм и 82-мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. Северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого, НВФ били по позициям ВСУ из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Луганского.

На луганский направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия, в том числе с использованием тяжелого артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня. Вечером в пятницу НВФ совершили обстрелы опорных пунктов сил АТО у Троицкого с РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122-мм боевики били по позициям ВСУ в районе Новоалександровки. Из 120-мм и 82-мм минометов обстреливались украинские позиции возле Новозвановки и Попасной. Обстрелы боевиков из стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы у Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.

"В результате обстрелов в течение минувших суток 4 военнослужащих ВС Украины получили ранения", подчеркивается в сообщении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".