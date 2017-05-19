Террористы накрыли Широкино огнем из ствольной артиллерии

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Боевики нанесли по Широкино удар из 122-мм гаубиц vk.com/strelkov_info

Боевики российско-террористических формирований продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе,

В пятницу, террористы 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении было зафиксировано 14 фактов нарушения боевиками перемирия. Павлополь и Гнутово оккупанты накрыли огнем из 120-мм минометов, а по Широкино наненсли удар из 122-мм гаубиц. По Марьинке и Красногоровке террористы били из 120-мм и 82-мм минометов. В течение дня обстрелам также подверглись Чермалык, Новотроицкое, Новогригоровка и Лебединское.

На донецком направлении террористы семь раз открывали огонь по украинским позициям. Во время обстрелов Авдеевки, Камянки и Верхнеторецкого противник задействовал минометы калибра 120 и 82 миллиметра. По Зайцево оккупанты били из гранатометов.

Противник трижды обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского на луганском направлении с использованием 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. С начала суток террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".