Террористы применили минометы на всех направлениях в зоне АТО

Два украинских военнослужащих получили ранения.

Под минометным огнем оказались Павлополь, Авдеевка, Верхнеторецкое и Крымское Оксана Денисова, ZN.UA

В среду, 17 мая, боевики российско-террористических формирований 30 разв зоне проведения антитеррористической операции. С начала суток террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. Из-за вражеских обстрелов ранения получили два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении оккупанты задействовали 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия во время обстрелов Павлополя. По опорным пунктам ВСУ в районе Широкино террористы били из БМП, Чермалык и Троицкое обстреливали из гранатометов, а Лебединское – из крупнокалиберных пулеметов. Красногоровку боевики накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов.

Авдеевка и Верхнеторецкое на донецком направлении подверглись обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Камянке наносились удары из минометов и танка.

Крымское на Луганщине террористы несколько раз накрывали огнем из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Напомним, накануне боевики 19 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы применяли минометы на всех направлениях зоны АТО.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".