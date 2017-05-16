Террористы применили минометы на всех направлениях в зоне АТО

С начала суток потерь среди украинских военнослужащих не было.
По Павлополю, Широкино и Водяному на приморском направлении оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия, по Чермалыку – из крупнокалиберного пулемета, а Красногоровку накрыли огнем из 82-мм минометов. В районе Троицкого была зафиксирована снайперская активность противника.
Позиции ВСУ в районе Авдеевки оказались под огнем из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из оккупированной Горловки по Зайцево вел огонь БТР противника, террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Желтое на Луганщине противник утром накрыл огнем из 120-мм минометов, а по Лопаскино боевики нанесли удар из противотанкового гранатомета. После этого в течение дня на луганском направлении соблюдался режим тишины.
Напомним, накануне в штабе констатировали снижение количества обстрелов в зоне АТО - боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины семь раз.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA