Штаб констатировал снижение количества обстрелов в зоне АТО

Ранения получили два украинских военнослужащих.

Ситуация в зоне АТО контролируемая Пресс-центр АТО/Facebook

Интенсивность и количество обстрелов боевиками российско-террористических формирований позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведенияснизилась, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В понедельник, 15 мая, оккупанты семь раз открывали огонь в направлении украинских позиций. Из-за вражеских обстрелов два бойца ВСУ получили ранения.

Утром в районе Водяного и Гнутово на приморском направлении были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия. По Новотроицкому оккупанты били из БМП и крупнокалиберных пулеметов, также были замечены снайперы противника.

По Камянке на донецком направлении террористы наносили удары из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики также задействовали гранатометы во время обстрелов Новозвановки и Новоалександровки.

Напомним, накануне боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, а на Луганщине - ствольную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".